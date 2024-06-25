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Куман: Це було дуже погано. Австрійці покарали нас

Игорь Чернявский — 25 червня, 22:21
Куман: Це було дуже погано. Австрійці покарали нас

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман розчарований грою своїх підопічних у матчі 3 туру Євро-2024 проти Австрії.

Його слова з післяматчевої пресконференції цитує офіційний сайт УЄФА.

"Ми погано розпочали в багатьох аспектах. У Австрії було багато вільних зон, але ми не були агресивними і чинили надто мало тиску на суперників. Це було дуже погано. Ми не контролювали матч на початку. Пізніше ми грали трохи краще і мали кілька моментів, але вони покарали нас.

Ми знали перед матчем, що якщо посядемо третє місце, то отримаємо топсуперника в наступному раунді. Подивимося, що станеться", — сказав Куман.

На стадії 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти Іспанії або проти переможців груп С або E.

Рональд Куман Збірна Нідерландів з футболу Збірна Австрії з футболу Євро-2024

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