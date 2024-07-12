Райс: Готовий спробувати пиво, якщо переможемо Іспанію на Євро-2024

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс готовий вперше спробувати пиво, якщо англійці переможуть Іспанію на Євро-2024.

Слова футболіста передає Goal.

"Я пам'ятаю, як сказав це перед фіналом Євро-2020. Відтоді я пив пиво, але тільки з додаванням лимонаду! Якщо ми виграємо, я вип'ю справжнє пиво. Мені, мабуть, доведеться затиснути ніс, оскільки я ненавиджу цей запах!

Коли принц Вільям приїхав до Сент-Джорджес Парку, він сказав, що цей турнір буде справжнім випробуванням. Це було так від першої хвилини. Почалося голом Беллінгема, потім пенальті проти Швейцарії, а Нідерланди стали зовсім іншим викликом. Зараз ми у фіналі. Ми дуже згуртовані. Це була емоційна ніч, і вона означала все", — сказав гравець.