Райс: Готовий спробувати пиво, якщо переможемо Іспанію на Євро-2024
Півзахисник збірної Англії Деклан Райс готовий вперше спробувати пиво, якщо англійці переможуть Іспанію на Євро-2024.
Слова футболіста передає Goal.
"Я пам'ятаю, як сказав це перед фіналом Євро-2020. Відтоді я пив пиво, але тільки з додаванням лимонаду! Якщо ми виграємо, я вип'ю справжнє пиво. Мені, мабуть, доведеться затиснути ніс, оскільки я ненавиджу цей запах!
Коли принц Вільям приїхав до Сент-Джорджес Парку, він сказав, що цей турнір буде справжнім випробуванням. Це було так від першої хвилини. Почалося голом Беллінгема, потім пенальті проти Швейцарії, а Нідерланди стали зовсім іншим викликом. Зараз ми у фіналі. Ми дуже згуртовані. Це була емоційна ніч, і вона означала все", — сказав гравець.
Нагадаємо, збірна Англії зустрінеться з Іспанією у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Поєдинок між командами відбудеться в неділю 14 липня, о 22:00 за київським часом, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні.
Зазначимо, що англійці на шляху до фіналу здобули вольову перемогу над Нідерландами, а Іспанія виявилася сильнішою за Францію у півфіналі змагань.