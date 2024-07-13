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Ольмо: Фінал Євро-2024 буде чудовим видовищем

Андрій Яросименко — 13 липня, 15:49
Ольмо: Фінал Євро-2024 буде чудовим видовищем

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо вважає, що фінал Євро-2024 буде чудовим видовищем.

Слова гравця передає УЄФА.

"Англійці потрапили до фіналу по заслугах. На минулому Євро вони також дійшли до фіналу, але програли по пенальті. І ось вони знову тут. Дехто каже, що вони покращують свою гру, але вони у фіналі, тому що заслужили на це. Дійти до фіналу такого міжнародного чемпіонату, як цей, завжди непросто. Це буде чудове видовище", — сказав футболіст.

Вирішальний матч Євро-2024 відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.

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