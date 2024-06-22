Експерт назвав найкращого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною

Український тренер Олег Федорчук вважає, що найкращим гравцем збірної України у матчі зі Словаччиною (2:1) в другому турі Євро-2024 став воротар Анатолій Трубін.

Про це Федорчук розповів в інтерв’ю сайту Збірна.

"На мій суб'єктивний емоційний погляд, Трубін – найкращий гравець цього матчу. І мабуть, навіть з обох команд.

Чи є вірогідність у матчі з Бельгією побачити Андрія Луніна? Не думаю, для Реброва – це буде самогубство. Помилку може зробити кожен, а ось дві помилки – це вже занадто. Трубін має зіграти в наступному матчі, якщо тільки не захворіє.

Трубін та Микола Шапаренко заслуговують на звання найкращого гравця. Але якщо обирати з двох, то оберу Анатолія. Там був такий момент, що якщо другий пропустили б, то все", – сказав Федорчук.