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Експерт назвав найкращого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною

Олександр Булава — 22 червня, 11:15
Експерт назвав найкращого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною

Український тренер Олег Федорчук вважає, що найкращим гравцем збірної України у матчі зі Словаччиною (2:1) в другому турі Євро-2024 став воротар Анатолій Трубін.

Про це Федорчук розповів в інтерв’ю сайту Збірна.

"На мій суб'єктивний емоційний погляд, Трубін – найкращий гравець цього матчу. І мабуть, навіть з обох команд.

Чи є вірогідність у матчі з Бельгією побачити Андрія Луніна? Не думаю, для Реброва – це буде самогубство. Помилку може зробити кожен, а ось дві помилки – це вже занадто. Трубін має зіграти в наступному матчі, якщо тільки не захворіє.

Трубін та Микола Шапаренко заслуговують на звання найкращого гравця. Але якщо обирати з двох, то оберу Анатолія. Там був такий момент, що якщо другий пропустили б, то все", – сказав Федорчук.

Нагадаємо, УЄФА визнала найкращим гравцем матчу Миколу Шапаренка, а українські вболівальники звання Лева матчу віддали Трубіну.

Після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи Е з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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