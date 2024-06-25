В очікуванні Мбаппе та сюрпризу від Нідерландів. Євро-2024. Що варте уваги сьогодні

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 триває третій тур змагання. Перед матчами у групах C та D варто виділити головні інтриги ігрового дня. Розповідаємо, про що говорити перед матчами, які можуть стати останніми на турнірі одразу для трьох збірних.

На якій хвилині з'явиться на полі Мбаппе?

Кіліан Мбаппе взяв участь у повноцінному тренуванні збірної Франції за два дні до гри з Польщею, хоч і відчував дискомфорт аж із двома масками, які почергово намагався використовувати на заняттях "гальських півнів". Зважаючи на турнірне становище та силу суперника, вихід новачка Реала може відбутися й по ходу зустрічі.

Не варто забувати й про фактор дисциплінарний. Дідьє Дешам точно враховує майбутню гру 1/8 фіналу. І її Мбаппе за деякого розвитку подій може пропустити. Справа в тім, що в першому турі Кіліан записав у свій пасив жовту картку — згадуємо ситуацію з поверненням на поле без дозволу арбітра. Тепер у разі отримання ще одного попередження, наступний поєдинок він пропустить.

Яким тактичним рішенням здивує Куман цього разу?

Рональд Куман поки виглядає одним із тих тренерів, які подобаються. Нідерландець поставив "ораньє" приємний оку футбол. А такої гри його команда досягає за рахунок непересічних ідей екс-наставника Барселони.

В матчі з Францією нідерландці свідомо поступилися супернику ініціативою, та ще й володіли м'ячем на ЧЄ найменшу кількість хвилин у своїй історії. Проте саме такий підхід допоміг зіграти дисципліновано та якісно, і в цілому "ораньє" могли розраховувати й на більше, ніж нічия. Куман використав гібридну схему з переходом на три центрбеки в обороні. Таке рішення з високим висуванням захисників дозволило зіграти якісно і в опорній зоні, де французи свободу не відчували. Не варто сумніватися, що і на Австрію "заготовка" в пана Рональда є.

Чи використає Англія величезний потенціал атаки хоча б у останньому турі?

Збірна Англії — найдорожча команда Євро-2024. Однак у футбол грають не цифри, а живі люди. Й такі, як Гарет Саутгейт, здатні звести нанівець мало не будь-яку силу складу будь-якої команди. Саме таке враження складається за підсумками двох матчів "трьох левів" на турнірі.

Маючи в лінії атаки таких майстрів, як Гаррі Кейн, Букайо Сака, Філ Фоден, Джаррод Боуен чи Джуд Беллінгем, Саутгейт обирає обережно-вичікувальну стратегію із створенням мінімальної небезпеки біля воріт суперника. Разом з тим, відверто нудний за стилем гри тренер говорить про необхідність виходу команди на інший рівень, але, таке враження, ладен робити усе, щоб бажання своїх підопічних "приглушити" до моменту, який йому здається найбільш вдалим. Саме так — ця Англія знову збирається дійти до фіналу за рахунок максимально прорахованих "черепашачих" рухів. Але ж раз вже вийшло?..

Чи зробить висновки з двох невдалих матчів головна надія Данії?

Расмус Гойлунд. Саме про цього нападника Манчестер Юнайтед перед стартом турніру було багато розмов у контексті можливої появи в складі збірної Данії нової ударної сили на роки. Ні, мова не про Крістіана Еріксена. Одноклубник Гойлунда здивувати вже не може — він зірка світової величини та герой усіх, хто не здається на милість обставинам, давно. А що ж Расмус?

21-річний форвард "червоних дияволів" провів пристойний, та не феєричний сезон (16 голів у 45 матчах), а от на Євро поки розчаровує. Гойлунд сідав на лаву у другому таймі в обох попередніх матчах, не забивав, а в другому турі взагалі пішов з поля вже на 67-й хвилині. Кожного разу замість нього виходив Юссуф Поульсен, і грав точно не гірше молодшого колеги. Поки тренерський штаб Данії пошуки Расмуса терпить. Проте якщо і в грі з сербами Гойлунд знову бодай не діятиме гостріше, далі у випадку проходу Данії він може присісти на лаву надовго.