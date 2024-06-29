Німеччина та Данія оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Збірні Німеччини та Данії оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум, Андріх, Гюндоган Кроос, Сане, Мусіала, Гаверц

Данія: Шмейхель, Андерсен, Вестергаард, Крістіансен, Бах, Ділейні, Гейб'єрг, Мехле, Ольсен, Гойлунд, Еріксен

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Німеччина стала першою в групі A, вигравши в Угорщини та Шотландії. В останньому турі групового етапу господарі Євро зіграли внічию зі Швейцарією. Данія посіла друге місце в групі C після трьох нічиїх зі Словенією, Сербією та Англією.