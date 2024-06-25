Нідерланди та Австрія назвали склади на матч Євро-2024

Збірні Нідерландів та Австрії оголосили свої стартові склади на матч 3 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Нідерланди: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай

Австрія: Пентц, Прасс, Лінхарт, Вобер, Пош, Грілліч, Зайвальд, Шмід, Забітцер, Віммер, Арнаутович

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Зазначимо, що збірні Нідерландів та Франції наразі лідирують у групі D з чотирма очками. Австрія не опуститься нижче третього місця після вильоту Польщі з Євро-2024.

У паралельній зустрічі французи зіграють з поляками, матч також відбудеться о 19:00.