Автогол Малена став найшвидшим в історії Євро
Нападник збірної Нідерландів Доніелл Мален у матчі проти Австрії (3:2) на Євро-2024 забив найшвидший автогол в історії чемпіонату Європи.
Гравець відзначився у власні ворота на 5 хвилині та 38 секунді. До цього, рекорд належав півзахиснику Швейцарії Денісу Закарії, який оформив автогол на 8 хвилині матчу проти Іспанії у 2021 році.
Нагадаємо, що Нідерланди посіли третє місце у групі D та вийшли до плей-оф. У наступному раунді підопічні Рональда Кумана зіграють або з Англією, або з переможцем Групи E (Україна, Бельгія, Румунія та Словаччина).