Автогол Малена став найшвидшим в історії Євро

Нападник збірної Нідерландів Доніелл Мален у матчі проти Австрії (3:2) на Євро-2024 забив найшвидший автогол в історії чемпіонату Європи.

Гравець відзначився у власні ворота на 5 хвилині та 38 секунді. До цього, рекорд належав півзахиснику Швейцарії Денісу Закарії, який оформив автогол на 8 хвилині матчу проти Іспанії у 2021 році.

Donyell Malen's own goal after 5 minutes and 38 seconds against Austria is the:



◉ Fastest EUROs own goal

◉ First EUROs own goal scored by the Netherlands

◉ First EUROs own goal scored for Austria



History maker. 🫠#EURO2024 pic.twitter.com/0Qh3wFya42 — Squawka (@Squawka) June 25, 2024

Нагадаємо, що Нідерланди посіли третє місце у групі D та вийшли до плей-оф. У наступному раунді підопічні Рональда Кумана зіграють або з Англією, або з переможцем Групи E (Україна, Бельгія, Румунія та Словаччина).