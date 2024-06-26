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Автогол Малена став найшвидшим в історії Євро

Владислав Уткін — 26 червня, 14:15
Автогол Малена став найшвидшим в історії Євро

Нападник збірної Нідерландів Доніелл Мален у матчі проти Австрії (3:2) на Євро-2024 забив найшвидший автогол в історії чемпіонату Європи.

Гравець відзначився у власні ворота на 5 хвилині та 38 секунді. До цього, рекорд належав півзахиснику Швейцарії Денісу Закарії, який оформив автогол на 8 хвилині матчу проти Іспанії у 2021 році.

Нагадаємо, що Нідерланди посіли третє місце у групі D та вийшли до плей-оф. У наступному раунді підопічні Рональда Кумана зіграють або з Англією, або з переможцем Групи E (Україна, Бельгія, Румунія та Словаччина).

Мален Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 з футболу

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