Нагельсманн про матч Німеччина — Угорщина: Вони були незручними суперниками

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу Німеччини над Угорщиною та подякував уболівальникам.

Його слова передає УЄФА.

"Були моменти, коли нам доводилося витримувати, але це процес дорослішання. У жовтні ми б не виграли сьогоднішній матч з рахунком 2:0. На цьому рівні треба залишатися стабільними. Вони були дуже незручним суперником, але ми залишалися стабільними в більшості ситуацій, спочатку потрібно було виграти такий матч, і нам це вдалося.

Фанати проходили повз наш готель, на стадіоні було дуже гучно — це створює гарні відчуття. Це допомагає нам, у що важко повірити, тому що ми неймовірно досвідчені та успішні гравців, але це зворушує. Наше завдання — дозволити вболівальникам продовжувати мріяти" — сказав тренер.