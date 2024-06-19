Нагельсманн про матч Німеччина — Угорщина: Вони були незручними суперниками
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував перемогу Німеччини над Угорщиною та подякував уболівальникам.
Його слова передає УЄФА.
"Були моменти, коли нам доводилося витримувати, але це процес дорослішання. У жовтні ми б не виграли сьогоднішній матч з рахунком 2:0. На цьому рівні треба залишатися стабільними. Вони були дуже незручним суперником, але ми залишалися стабільними в більшості ситуацій, спочатку потрібно було виграти такий матч, і нам це вдалося.
Фанати проходили повз наш готель, на стадіоні було дуже гучно — це створює гарні відчуття. Це допомагає нам, у що важко повірити, тому що ми неймовірно досвідчені та успішні гравців, але це зворушує. Наше завдання — дозволити вболівальникам продовжувати мріяти" — сказав тренер.
Нагадаємо, збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину (2:0) в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу та забезпечила собі вихід у плей-оф.
У першому турі "бундестім" розгромно перемогла Шотландію в матчі-відкритті, а Угорщина поступилася Швейцарії.
Наступний матч німці проведуть проти швейцарців, а угорці зіграють із Шотландією. Обидва матчі відбудуться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.