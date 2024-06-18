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Нестримний "скромняга": УЄФА визначила найкращого гравця матчу Австрія — Франція на Євро-2024

Владислав Уткін — 18 червня, 07:44
Нестримний скромняга: УЄФА визначила найкращого гравця матчу Австрія — Франція на Євро-2024

Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте став найкращим гравцем матчу першого туру Євро-2024 проти Австрії.

Про це повідомляє УЄФА.

Канте відіграв весь поєдинок та став головною причиною "сухої" перемоги підопічних Дідьє Дешама.

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.

Зазначимо, що Н'Голо з 2023 року захищає кольори саудівського Аль-Іттіхада.

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