Нестримний "скромняга": УЄФА визначила найкращого гравця матчу Австрія — Франція на Євро-2024
Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте став найкращим гравцем матчу першого туру Євро-2024 проти Австрії.
Про це повідомляє УЄФА.
Канте відіграв весь поєдинок та став головною причиною "сухої" перемоги підопічних Дідьє Дешама.
До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.
Зазначимо, що Н'Голо з 2023 року захищає кольори саудівського Аль-Іттіхада.