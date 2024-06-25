Два ключові гравці збірної України пропустили передматчеве тренування напередодні гри з Бельгією

Вінгери збірної України Михайло Мудрик і Віктор Циганков не тренувалися з командою напередодні матчу третього туру Євро-2024 проти Бельгії.

Про це зі Штутгарта передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

Наразі причина відсутності ключових футболістів невідома. Циганков пропустив матч проти Словаччини через пошкодження.

Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров під час зустрічі з журналістами повідомив, що деякі футболісти можуть не взяти участь у передігровому тренуванні команди.

Матч Україна — Бельгія відбудеться у середу, 26 червня, у Штутгарті. Початок о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Нагадаємо, перед 3 туром у групі E усі чотири команди мають по 3 очки, Україна за додатковими показниками посідає останнє місце, яке не дозволить продовжити боротьбу в 1/8 фіналу.

Усі розклади групи E перед третім туром — ТУТ.