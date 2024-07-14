Мората: Казали Ямалю, що ми виграємо Євро

Капітан збірної Іспанії Альваро Мората розповів, як команда допомагала та підтримувала 17-річного вінгера Ламіна Ямаля.

Слова нападника "червоної фурії" цитує УЄФА.

"Як допомагаємо Ямалю? З любов’ю, щиро демонструючи впевненість у ньому. Більшість гравців тут уже кілька місяців проводять матчі разом, і ми казали йому: "Ми виграємо Євро".

Ми радили йому подумати, як він може допомогти нам у цьому. Ми намагаємось захистити його в дрібницях, тому що він відрізняється від багатьох гравців.

Але ми можемо сказати те саме про Ніко Вільямса і Дані Ольмо — всі вони особливі. Я міг би перерахувати всю нашу команду. Зараз ми лише за один крок від того, щоб знову переписати історію, але нам доведеться постаратися, бо це буде нелегко", — сказав Мората.