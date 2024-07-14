Мората: Казали Ямалю, що ми виграємо Євро
Капітан збірної Іспанії Альваро Мората розповів, як команда допомагала та підтримувала 17-річного вінгера Ламіна Ямаля.
Слова нападника "червоної фурії" цитує УЄФА.
"Як допомагаємо Ямалю? З любов’ю, щиро демонструючи впевненість у ньому. Більшість гравців тут уже кілька місяців проводять матчі разом, і ми казали йому: "Ми виграємо Євро".
Ми радили йому подумати, як він може допомогти нам у цьому. Ми намагаємось захистити його в дрібницях, тому що він відрізняється від багатьох гравців.
Але ми можемо сказати те саме про Ніко Вільямса і Дані Ольмо — всі вони особливі. Я міг би перерахувати всю нашу команду. Зараз ми лише за один крок від того, щоб знову переписати історію, але нам доведеться постаратися, бо це буде нелегко", — сказав Мората.
Нагадаємо, Ямаль став найкращим гравцем півфінального матчу Іспанія — Франція, та побив 66-річний рекорд ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.
Вирішальний матч Євро-2024 проти Англії відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.