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Монтелла пояснив перемогу над Австрією на Євро-2024

Олександр Булава — 3 липня, 09:21
Монтелла пояснив перемогу над Австрією на Євро-2024

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла пояснив перемогу над Туреччиною в 1/8 фіналу Євро-2024.

Цитує тренера УЄФА.

"Завдяки ранньому голу ми грали впевненіше і краще захищалися. У підсумку ми зробили рахунок 2:0. Ми добре попрацювали сьогодні.

Ми по-особливому готувалися до цієї гри, щоб подолати тактику суперників. І нам це вдалося. Нам важко було наприкінці матчу, але ми впоралися завдяки нашому духу та серцю.

Це був надзвичайний день з тим бажанням, з яким ми грали на полі. Ми показали дуже хорошу гру, особливо наші нападники. Вирішальними моментами матчу стали сейв Мерта Гюнока в кінці та два голи Меріха Демірала", — сказав Монтелла.

У чвертьфіналі турки зустрінуться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію.

Раніше штучний інтелект оцінив шанси команд вийти в півфінал Євро-2024.

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Монтелла

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