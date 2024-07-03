Монтелла пояснив перемогу над Австрією на Євро-2024
Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла пояснив перемогу над Туреччиною в 1/8 фіналу Євро-2024.
Цитує тренера УЄФА.
"Завдяки ранньому голу ми грали впевненіше і краще захищалися. У підсумку ми зробили рахунок 2:0. Ми добре попрацювали сьогодні.
Ми по-особливому готувалися до цієї гри, щоб подолати тактику суперників. І нам це вдалося. Нам важко було наприкінці матчу, але ми впоралися завдяки нашому духу та серцю.
Це був надзвичайний день з тим бажанням, з яким ми грали на полі. Ми показали дуже хорошу гру, особливо наші нападники. Вирішальними моментами матчу стали сейв Мерта Гюнока в кінці та два голи Меріха Демірала", — сказав Монтелла.
У чвертьфіналі турки зустрінуться з Нідерландами, які виявилися сильнішими за Румунію.
Раніше штучний інтелект оцінив шанси команд вийти в півфінал Євро-2024.