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Миколенко пояснив заміну в матчі з Бельгією

Олександр Булава — 26 червня, 21:20
Миколенко пояснив заміну в матчі з Бельгією

Захисника Евертона та збірної України Віталій Миколенко пояснив свою заміну в матчі 3 туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії (0:0).

Про це оборонець розповів після матчу.

"Трохи відчув біль у спині, я розумію, що довго не грав – це нормально, коли в тебе щось болить після того, як не грав два місяці. Знав, що є Зінченко, який може вийти допомогти у цій грі – я одразу попросив заміну. Мені було важко виконувати те, що я мав виконувати", – сказав Миколенко.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи Миколенко відновлювався від ушкодження, яке отримав на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0).

Зазначимо, що Україна зіграла внічию з Бельгією та вилетіла з Євро-2024.

Збірна України з футболу Віталій Миколенко збірна Бельгії з футболу Євро-2024 з футболу

Віталій Миколенко

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