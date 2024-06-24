Нагельсманн — про матч зі Швейцарією: Ми заслужили зрівняти рахунок
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вважає, що його команда заслужила зрівняти рахунок у матчі проти Швейцарії (1:1) у третьому турі Євро-2024.
Слова керманича "бундестім" цитує УЄФА.
"Зрештою, це заслужене очко. Звичайно, на контратаках ти ризикуєш і можеш пропустити. Ми добре зробили, що повернулися в гру. Ми заслужили на те, щоб зрівняти рахунок.
Швейцарія була чудовим суперником, це була цікава гра. Ми добре діяли тактично.
Фюллькруг? Він знову забив — хороший гол. Він важливий для нас. Ми щасливі, що у нас є такий гравець, якого ми можемо випустити з лави запасних.
Важливо, щоб на заміну виходили гравці, які можуть забивати вирішальні голи. Ми аналізуємо суперників, щоб вибрати стартовий склад, а потім можна випускати різних гравців з лави запасних", — розповів Нагельсманн.
Раніше стало відомо, хто став найкращим гравцем поєдинку за версією УЄФА та SofaScore.
Результат матчу дозволив Німеччині здобути перше місце в групі A. На стадії 1/8 фіналу господарі турніру зіграють проти другої команди квартету C (Англія, Данія, Словенія, Сербія).