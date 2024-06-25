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УЄФА назвала найкращого гравця матчу Нідерланди — Австрія

Игорь Чернявский — 25 червня, 21:55
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Нідерланди — Австрія

Півзахисник збірної Австрії Марсель Забітцер визнаний найкращим гравцем матчу 3 туру Євро-2024 проти Нідерландів.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

На 80-й хвилині Забітцер забив переможний гол, розстрілявши ворота Барта Вербрюггена з близької відстані. Окрім того, Марсель віддав 2 ключових передачі.

Зазначимо, що 30-річний хавбек повністю відіграв усі три матчі Австрії на груповому етапі, чим допоміг команді сенсаційно виграти квартет D.

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