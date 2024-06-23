Ноєр повторив історичний рекорд Німеччини на Євро

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр повторив національний рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах Європи.

Для 38-річного воротаря поєдинок проти Швейцарії на Євро-2024 став 18-м у формі "бундестім" на континентальній першості, зрівнявшись за цим показником з легендарним півзахисником Бастіаном Швайнштайгером.

Також, Ноєр встановив рекорд серед усіх голкіперів в історії Євро, обійшовши італійця Джанлуїджі Буффона.

Раніше ми повідомляли, що Мануель став рекордсменом національної команди за кількістю виходів у стартовому складі на великих міжнародних турнірах.