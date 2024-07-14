Ямаль: Я став набагато впевненішим у собі
17-річний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль виділив свій прогрес у футболі.
Слова гравця передає УЄФА.
"За останні чотири місяці я сильно змінився як особистість та як гравець. Я став набагато впевненішим у собі та сильнішим фізично. Поки що я дуже задоволений тим, як ідуть справи.
Перед фіналом буде багато різних думок. Насамперед думатиму про батьків. Вони багатьом пожертвували заради мене. Їм довелося нелегко, але вони завжди підтримували мене.
Мені було приємно уявляти, як вони були раді моєму голу та нашій перемозі, коли ми обіграли Францію", — сказав Ямаль.
Нагадаємо, Ямаль став кращим гравцем матчу Іспанія — Франція, та побив 66-річний рекорд ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.
Вирішальний матч чемпіонату Європи проти Англії відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.