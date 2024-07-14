Ямаль: Я став набагато впевненішим у собі

17-річний вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль виділив свій прогрес у футболі.

Слова гравця передає УЄФА.

"За останні чотири місяці я сильно змінився як особистість та як гравець. Я став набагато впевненішим у собі та сильнішим фізично. Поки що я дуже задоволений тим, як ідуть справи.

Перед фіналом буде багато різних думок. Насамперед думатиму про батьків. Вони багатьом пожертвували заради мене. Їм довелося нелегко, але вони завжди підтримували мене.

Мені було приємно уявляти, як вони були раді моєму голу та нашій перемозі, коли ми обіграли Францію", — сказав Ямаль.