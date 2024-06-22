Куман розчарований нічиєю зі збірною Франції

Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман розчарований нічиєю з Францією (0:0) на Євро-2024.

Цитує Кумана УЄФА.

"Такій команді, як Франція, протистояти завжди важко. Ми хочемо грати у своєму стилі, бути зухвалими, але втрачати м'яч так, як сьогодні, не можна. Нам треба бути швидше у своїх реакціях та створювати попереду більше моментів. Ми – команда, якій, як і раніше, потрібно рости.

Я б не називав це чимось близьким до перемоги. Ми тут, щоб вигравати та забивати. У нас було не так багато моментів, але здогадуюсь, що Франція, так само як і ми, відносно задоволена результатом.

Результат мене трохи розчаровує. Але якщо говорити про всю гру, то в деяких періодах ми втрачали володіння м’ячем, коли не повинні були, і це було не добре.

Було занадто багато простору між нашими лінії, ми могли зіграти краще в другому таймі", - сказав Куман.