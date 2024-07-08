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Кукурелья — про Євро-2024: Нас запам'ятають, якщо ми виграємо

Андрій Яросименко — 8 липня, 10:46
Кукурелья — про Євро-2024: Нас запам'ятають, якщо ми виграємо

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья вважає, що команду запам'ятають, якщо вона переможе на Євро-2024.

Слова футболіста передає УЄФА.

"Ми повинні бути дуже зосередженими проти Франції та стежити за їхніми діями. Ми спробуємо швидко повернути м’яч коли його втратимо, і якщо нам це вдасться, у нас буде багато варіантів у грі. У такому турнірі важливо бути сім’єю, щоб ми були єдиними.
Люди дуже зацікавлені, вони дивляться ігри та насолоджуються нами. Ми дуже їм вдячні. Нас запам'ятають, якщо ми виграємо, і це наша мета. Іспанія — команда, яку варто поважати", — сказав футболіст.

Нагадаємо, Іспанія в овертаймі вирвала перемогу в Німеччини та вийшла у півфінал Євро-2024. Суперником підопічних Луїса де ла Фуенте стане Франція, яка у серії пенальті здолала Португалію.

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