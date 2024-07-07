Кукурелья — про руку в матчі з Німеччиною: Якщо експерти кажуть, що це не пенальті, то так воно і є
Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья довіряє думці експертів щодо епізоду із влучанням у руку в матчі чвертьфіналу Євро-2024 проти Німеччини.
Слова фулбека "червоної фурії" цитує Marca.
"Мене заспокоїло те, що суддя сказав "ні". Якщо експерти кажуть, що це не пенальті за гру рукою, то так воно і є.
Я не втручаюся, я поважаю те, що кажуть судді. Я розумію сумніви, тому що ми бачимо, що в одних це пенальті, а в інших ні.
А ми можемо поскаржитися, що Крооса можна було видалити", – заявив Кукурелья.
Нагадаємо, що Іспанія в овертаймі вирвала перемогу в Німеччини та вийшла у півфінал Євро-2024. Суперником підопічних Луїса де ла Фуенте стане Франція, яка у серії пенальті здолала Португалію.