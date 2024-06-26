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Борнмут побажав Забарному удачі в матчі з Бельгією

Станіслав Лисак — 26 червня, 13:55
Борнмут побажав Забарному удачі в матчі з Бельгією

Клуб Англійської Прем'єр-ліги Борнмут побажав успіхів українському захиснику команди Іллі Забарному напередодні вирішальної гри Євро-2024 проти Бельгії.

Про це йдеться у соцмережі X (колишній Twitter) "вишень".

"Щасти тобі сьогодні, Ілля. Україна грає з Бельгією о 17:00 (по місцевому часу, — прим.). У групі E всі чотири команди набрали по три очки. Вони вийдуть до плей-оф другого Євро поспіль, якщо зможуть пройти далі", — йдеться в повідомлені.

Раніше стала відома заявка "синьо-жовтих" на матч третього туру Євро. Зокрема, до неї потрапили вінгери Віктор Циганков та Михайло Мудрик, які пропустили передматчеве тренування.

Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.

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