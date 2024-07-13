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Кейн: Ми не можемо допустити поразку, як на Євро-2020

Андрій Яросименко — 13 липня, 10:53
Кейн: Ми не можемо допустити поразку, як на Євро-2020

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн вважає, що команда не може знову допустити поразку у фіналі Євро, як це було у 2020 році.

Слова форварда наводить УЄФА.

"Команда — це коли всі борються в одному напрямку. Усі намагаються досягти однієї мети. Тут немає ніякого егоїзму. Ми просто хочемо, щоб кожен зробив свій внесок.
Я думаю, що коли ти дійшов до фіналу Євро-2020 і просто програв, у животі точно горить вогонь, щоб це не могло статися знову. Виграти великий турнір зі своєю нацією, я вважаю, — це вершина професійної кар’єри будь-якої людини", — сказав футболіст.

Вирішальний матч Євро-2024 відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Іспанія перемогла Францію, а Англія здолала Нідерланди.

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