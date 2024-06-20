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Кейн пояснив нічию з Данією на Євро-2024

Олександр Булава — 20 червня, 21:55
Кейн пояснив нічию з Данією на Євро-2024

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн вважає, що команда не знає, як грати з суперниками, які грають від оборони.

Цитує форварда ВВС.

"Ми можемо краще грати як з м’ячем, так і без нього. Я вважаю, що ознакою хорошої команди є те, щоб не бути найкращим і все одно досягати результату.

Ми майже вийшли з групи, і це мета №1. Я впевнений, що в Англії буде багато шуму та розчарувань, але потрібно зберігати спокій.

Думаю, ми добре розпочинаємо матчі, але коли команди опускаються глибше, ми не зовсім розуміємо, як чинити тиск і хто йде вперед. У другому таймі ми спробували трохи змінитись, але було складно.

Потрібно віддати належне Данії, вони створили кілька моментів. Загалом ми маємо оглянутися назад і подивитися, в чому можна додати", сказав Кейн.

Нагадаємо, матч Англії та Данії завершився внічию (1:1).

Наступний матч англійці зіграють 25 червня проти Словенії. В цей же день данці зустрінуться з Сербією.

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