Карвахаль розповів про атмосферу у збірній Іспанії

Захисник збірної Іспанії Дані Карвахаль розповів про атмосферу в команді перед Євро-2024.

Його слова наводить Marca.

"Ми прийшли з періоду з більш суворими законами. Зараз все трохи розслабленіше. Мората каже, що йому все одно, поки ми не виграємо чемпіонат Європи. У нас чудова атмосфера, це контрольована анархія. Ми не кладемо мобільні телефони на стіл під час їжі, щоб було легше сконцентруватися, і носимо однакову форму, щоб була єдність у роздягальні. Мората — капітан нашої збірної, тому саме він приймає рішення", — підсумував Карвахаль.

Нагадаємо, збірна Іспанії зустрінеться з Англією у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Поєдинок між командами відбудеться в неділю 14 липня, о 22:00 за київським часом, на "Олімпійському стадіоні" в Берліні.

Зазначимо, що англійці на шляху до фіналу здобули вольову перемогу над Нідерландами, а Іспанія виявилася сильнішою за Францію у півфіналі змагань.