Італія та Швейцарія визначилися зі складами на матч 1/8 фіналу Євро-2024

Збірні Італії та Швейцарії оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Швейцарія: Зоммер, Шер, Аканджі, Родрігес, Ебішер, Фройлер, Джака, Рідер, Варгас, Емболо, Ндой.

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дарміан, Барелла, Фаджолі, Крістанте, К'єза, Скамакка, Ель-Шаараві.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Швейцарія посіла друге місце в групі A після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх з Шотландією та Німеччиною. Італія стала другою у квартеті B. "Скуадра адзурра" переграла Албанію, поступилася Іспанії та зіграла внічию з Хорватією.