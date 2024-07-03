Погляд у минуле: хто фаворит матчу Іспанія — Німеччина на Євро-2024

Вже у п'ятницю, 5 липня, відбудеться перший чвертьфінальний матч Євро-2024 з футболу, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Німеччини.

Суперкомп'ютер Opta Analyst вважає, що саме господарі турніру є головним фаворитом на перемогу на ЧЄ, проте іспанці — другі в списку. З іншого боку, він дає більше шансів на вихід у півфінал саме "фурії роха".

Але це комп'ютер, звичайна машина, що лише рахує та аналізує. Для нього не існує циклічності історії. Проте вже на цьому чемпіонаті Європи було сумне для нас підтвердження цієї думки.

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Тому давайте повернемося в минуле і подивимося, які шанси є в кожної з команд на перемогу в цьому поєдинку.

Аргументи за збірну Німеччини

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Непереможність господарів турніру

Одразу найбільший козир збірної Німеччини, це серія, що тягнеться з першого ж чемпіонату Європи. Країна-господарка (якщо вона єдина, хто приймає турнір) завжди грала щонайменше у півфіналі. Ба більше, кожен четвертий рік 20-річчя вона виходить у фінал (Іспанія — 1964, Франція — 1984, Португалія — 2004).

Зачаровані чвертьфінали

Ніколи в історії "бундестім" не вилітала в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. А на чемпіонатах світу таке відбувалося тричі, востаннє — ще у минулому сторіччі (у 1998 році від Хорватії). А в Іспанії навпаки, чвертьфінал часто ставав останнім етапом (5 разів загалом та двічі на ЧЄ).

Єврокубки сезону-2023/24

Так, можливо, відштовхуватися від клубних турнірів у сучасному світі збірних сенсу немає, проте цього року німецькі команди видали неймовірний перфоманс, одразу два клуби з Німеччини грали у фіналах єврокубків, а леверкузенський Баєр взагалі видав рекордну серію без поразок в усіх турнірах. Тож Німеччина явно заряджена на історичні звитяги.

Фото: Getty Images

Німеччина — вічний фаворит Євро

Саме німецькій збірній належить рекордна кількість виходів у півфінали і фінали чемпіонатів Європи. Це ставалося вже 9! разів у 16 розіграшах. Найближчий переслідувач — Італія, якій це вдавалося 6 разів.

Історія повторюється

Німеччина вже приймала чемпіонат Європи. Це сталося у 1988 році. Тоді, звісно, не було чвертьфіналів, і дві найкращі команди із двох груп виходили одразу у півфінал. У тому році "бундестім" здобула бронзу, проте цікаве тут не це, а група. В останньому турі Німеччина грала саме з Іспанією і від цього матчу залежало, хто вийде у півфінал (майже 1/4 фіналу), адже до цього в обох команд, а також Італії було по 2 очки. Як ви розумієте, перемогли саме німці.

Іспанія і господарі турніру

Цікавий факт, збірна Іспанії 5 разів грала проти країни-господарки на чемпіонатах Європи, і статистика невтішна: 4 поразки та 1 нічия (одна з поразок була у серії пенальті).

Аргументи за збірну Іспанії

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Історія повторюється х2

Іспанія вже проводила схожий чемпіонат Європи. Це сталося у 2008 році. Тоді "фурія роха" також виграла всі матчі на груповому етапі, і, зрештою, стала переможцем Євро-2008. Але найцікавіше тут те, що у фіналі Іспанія грала саме проти Німеччини.

Статистика очних зустрічей

Команди грали між собою 26 разів. Загалом статистика дуже рівна (8 перемог іспанців, 9 нічиїх та 9 перемог німців). Якщо прибрати товариські матчі, то рівність зашкалюватиме (по 4 звитяги в кожної з команд та ще 4 нічиї). Проте на чемпіонатах Європи частіше вигравала Іспанія (2 проти 1), а в плейоф усіх турнірів команди зустрічалися лише двічі. Обидва матчі завершилися з рахунком 1:0 на користь іспанців.

Реал Мадрид

Якщо ми вже говорили про клубні турніри відносно Німеччини, то варто сказати і про мадридський Реал. Підопічні Карло Анчелотті в Лізі чемпіонів сезону-2023/24 зіграли проти всіх можливих німецьких команд. І, що найголовніше, переможець іспанського чемпіонату здолав кожну з них.

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Луїс де ла Фуенте

Цей 63-річний тренер не так давно (а саме у 2019 році) переміг на чемпіонаті Європи-2021 серед гравців до 21 року. І вгадайте, яка збірна була суперником у фіналі? Звісно, Німеччина. Загалом у нього дуже вдала статистика проти німецьких збірних (+3=1-1), тому це може бути одним з визначальних факторів у цьому матчі.

Новітня історія Іспанії

За останні 5 років команди перетиналися лише тричі. Дві гри завершилися внічию, проте третя і досі сниться німецьким уболівальникам у кошмарах. Тотальний розгром з рахунком 6:0 у Лізі націй у 2020 році. А ще, востаннє Німеччина перемагала Іспанію в офіційному матчі ще в далекому 1988 році.

Висновки

Дуже важко виділити фаворита цього протистояння не лише з огляду на сучасний склад, але й після погляду в історію. Кожен серйозний аргумент однієї команди перекривається не менш вагомим аргументом іншої. А це значить лише одне, який би результат не був, він однозначно стане історичним. Тому слідкувати за цим матчем буде ще цікавіше.