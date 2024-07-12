Погляд у минуле: хто фаворит фіналу Євро-2024

Вже у неділю, 14 липня, відбудеться фінальний матч Євро-2024 з футболу, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Англії.

Суперкомп'ютер Opta Analyst вважає, що головним фаворитом на перемогу на ЧЄ іспанців. Але цифри це одне, а історія зовсім інше, особливо з огляду на те, що вона схильна повторюватися. І на цьому Євро вже був сумний для нас приклад.

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Тому давайте повернемося в минуле і подивимося, які шанси є в кожної з команд на перемогу в цьому поєдинку.

Аргументи за збірну Іспанії

Історія повторюється

Іспанія вже проводила схожий чемпіонат Європи. Це сталося у 2008 році. Тоді "фурія роха" також виграла всі матчі на груповому етапі, і, зрештою, стала переможцем Євро-2008. А зараз вони у фіналі. Здається, дуже вагомий аргумент.

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Фінали неможливо програти

Збірна Іспанії грала у фіналах чемпіонатів Європи та світу 5 разів, і програла лише 1 матч, господарям турніру Франції (що не дивно, враховуючи безвиграшну серію іспанців у матчах проти країн-господарок, яка перервалася лише на Євро-2024).

Найкраще Євро в історії

Прямо зараз Іспанія проводить найкращий чемпіонат Європи в історії всіх команд. Іспанці єдині, які виграли всі матчі турніру, тож зараз вони однозначно є фаворитами фінального протистояння.

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Фартова Німеччина

Якщо Іспанія перемагала Німеччину на ЧЄ або ЧС, то обов'язково грала у фіналі, а також у 2 з 3 матчів вигравала турнір. Єдиний виняток — вищезгаданий фінал проти Франції.

Нефартова Англія

За неймовірно довгу історію збірної Англії, їй так і не вдалося перемогти на Євро. Ба більше, єдиний фінал в їхній історії був лише на ЧЄ-2020, і тоді англійці поступилися Італії у серії післяматчевих пенальті.

Аргументи за збірну Англії

Історія повторюється х2

Англійці вдруге поспіль зіграють у фіналі чемпіонату Європи. За всю історію турнірів таке вдавалося лише трьом країнам. Це СРСР (1960, 1964 роки), Німеччина (1992, 1996) та Іспанія (2008, 2012). Також у німців ще й було 3 фінали поспіль (1972, 1976, 1980). Але найголовніше тут те, що жодна з цих команд не програвала обидва фінальні матчі.

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Німеччина, як приклад

"Три леви" стали першою командою з 1996 року, яка дійшла до фіналу після поразки в минулому розіграші турніру. Раніше це ставалося лише зі збірною Німеччиною в 1980 та 1996 роках. Цікаво, що обидва рази в цій ситуації "бундестім" виграла чемпіонат Європи.

Статистика очних зустрічей

По-перше, Англія перемогла у 14 матчах з 27, але найцікавіше тут те, що Іспанія програла англійцям усі матчі на чемпіонатах Європи та кваліфікації. Це є чи не найголовнішим аргументом на користь "трьох левів".

Футболісти вирішують все

Збірна Англії не лише дорожча за Іспанію, вона взагалі найдорожча серед усіх учасників Євро-2024. Вона коштує 1,52 мільярда євро, в той час, як іспанці — 965,50 мільйонів.Також англійці на цілий рік молодші за своїх суперників (26,2 проти 27,2 років).

Фото: Getty Images

Висновки

Дуже важко виділити фаворита цього протистояння не лише з огляду на сучасний склад, але й після погляду в історію. Кожен серйозний аргумент однієї команди перекривається не менш вагомим аргументом іншої. А це значить лише одне, який би результат не був, він однозначно стане історичним. Тому слідкувати за цим матчем буде ще цікавіше.