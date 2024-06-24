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Іспанія виставила резерв на матч проти Албанії

Олександр Булава — 24 червня, 20:59
Іспанія виставила резерв на матч проти Албанії

Збірні Іспанії та Албанії оголосили свої стартові склади на матч 3 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Іспанія: Рая, Грімальдо, Лапорт, Вівіан, Хесус Навас – Меріно, Субіменді – Оярсабаль, Ольмо, Ферран Торрес, Хоселу

Албанія: Стракоша, Мітай, Аєті, Гімшіті, Бальїу, Рамадані, Аслані, Байрамі, Лячі, Асані – Манай.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Зазначимо, що Іспанія є лідером групи В з 6 очками в активі. Другою йде Італія (3 бали), у Хорватії та Албанії по 1 балу.

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