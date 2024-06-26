Забарний: Зараз всі розчаровані, ні в кого немає емоцій

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний розповів, що всі футболісти національної команди розчаровані підсумками Євро-2024 з футболу.

Про це він сказав у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

— Чи задоволені ви сьогодні грою команди? Якщо не брати до уваги результат.

— Так, сьогодні дуже добре грали, могли забивати. Мені здається, ми мали більше моментів, ніж Бельгія, але цього не достатньо, як бачимо.

— Яка атмосфера панувала у роздягальні тепер? Що говорив Ребров, капітан, футболісти? які емоції були?

— Всі подякували один одному за гру. Всі розчаровані, я бачив це по всіх. Кожен хотів сьогодні перемогти, подарувати посмішку нашим уболівальникам, але цього не сталося, на жаль. Зараз всі розчаровані, ні в кого немає емоцій, всі розуміють цей результат, який нас не влаштовує. Нічого втішного.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.