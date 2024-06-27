Кварацхелія: Ми завжди виходимо на поле, щоб перемогти

Вінгер італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія розповів, що команда завжди виходить на поле, щоб перемогти.

Його слова передає УЄФА.

"У матчі проти Португалії не було індивідуально кращого гравця, це була команда, і ми довели всім, що ми дійсно можемо грати. Ми завжди виходимо на поле, щоб перемогти, і завжди зосереджені на наступному матчі. Ми дуже щасливі сьогодні, але завтра почнемо думати про наступний матч. Але ми дуже вдячні за всю підтримку, яку отримали.

Я отримав футболку Роналду, і ми пройшли до наступного раунду. Це найкращий день у житті грузинських футбольних фанатів. Ми увійшли в історію, ніхто не вірив, що ми це зробимо. Ніхто не вірив, що ми можемо перемогти Португалію, але саме тому ми сильна команда. Якщо є навіть 1% шанс, ми показали, що можемо це зробити", — сказав гравець.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 грузини впевнено здолали Португалію.

Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.