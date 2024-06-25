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Італія та Хорватія розписали нічию: огляд матчу Євро-2024

Владислав Уткін — 25 червня, 00:57
Італія та Хорватія розписали нічию: огляд матчу Євро-2024

Збірна Італії розписала нічию з Хорватією у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група B, 24 червня

Хорватія — Італія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — Модрич 55, 1:1 — Дзакканьї 90+8

Хорватія: Лівакович, Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол, Модрич (Маєр 81), Брозович, Ковачич (Перишич 70), Сучич (Іванушець 70), Крамарич, Пашаліч (Будімір 46).

Італія: Доннарумма, Дарміан (Фаджолі 82), Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Жоржиньо, Барелла, Дімарко (К'єза 57), Пеллегріні, Распадорі (Скамакка 75), Ретегі.

Попередження: Сучич 24, Модрич 60, Іванушець 74, Понграчич 78, Станішич 82'

Італія здобула друге місце у групі B та вийшла до плей-оф Євро. На стадії 1/8 команда зіграє проти Швейцарії. Матч відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.

Зі свого боку Хорватія посіла третє місце, яке не може гарантувати їм місце у наступному раунді чемпіонату Європи.

Для виходу у плей-оф підопічним Златко Даліча потрібні наступні сценарії:

  • Перемога Англії над Словенією з різницею в 3 або більше м'ячів.
  • Перемога Туреччини над Чехію або нульова нічия.
  • Перемога Португалії над Грузією або нульова нічия.
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