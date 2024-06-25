Італія та Хорватія розписали нічию: огляд матчу Євро-2024
Збірна Італії розписала нічию з Хорватією у третьому турі групового етапу Євро-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Огляд
Голи: 1:0 — Модрич 55, 1:1 — Дзакканьї 90+8
Хорватія: Лівакович, Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол, Модрич (Маєр 81), Брозович, Ковачич (Перишич 70), Сучич (Іванушець 70), Крамарич, Пашаліч (Будімір 46).
Італія: Доннарумма, Дарміан (Фаджолі 82), Калафіорі, Бастоні, Ді Лоренцо, Жоржиньо, Барелла, Дімарко (К'єза 57), Пеллегріні, Распадорі (Скамакка 75), Ретегі.
Попередження: Сучич 24, Модрич 60, Іванушець 74, Понграчич 78, Станішич 82'
Італія здобула друге місце у групі B та вийшла до плей-оф Євро. На стадії 1/8 команда зіграє проти Швейцарії. Матч відбудеться 29 червня о 19:00 за київським часом.
Зі свого боку Хорватія посіла третє місце, яке не може гарантувати їм місце у наступному раунді чемпіонату Європи.
Для виходу у плей-оф підопічним Златко Даліча потрібні наступні сценарії:
- Перемога Англії над Словенією з різницею в 3 або більше м'ячів.
- Перемога Туреччини над Чехію або нульова нічия.
- Перемога Португалії над Грузією або нульова нічия.