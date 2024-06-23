Німецькі помилки та угорські надії. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня

Другий тур чемпіонату Європи у розпалі. 23 червня відбудуться два матчі, й кожен поєдинок викликає неабиякий інтерес у любителів полоскотати нерви.

На думку бейтингового оператора Favbet, цікавих варіантів традиційно вистачає. Представлені в цьому тексті котирування можуть зацікавити найбільш вибагливих любителів азарту. На два матчі неділі Фавбет дає зазначені нижче коефіцієнти.

Домінування атаки над обороною

Сценарій зустрічі у Штутгарті продиктований становищем команд у таблиці. В угорців залікових балів нема, в Шотландії ж лише один пункт. Тож для земляків Тамаша Кадара перемога є абсолютно єдиним варіант таки посісти третю сходинку, сподіваючись, що вона виявиться рятівною.

Майже аналогічна ситуація і у випадку "тартанової армії". Шотландцям для виходу в 1/8 треба дивитися лише в сторону чотирьох залікових балів, оскільки з двома очками в плей-оф за нового формату Євро не потрапляв поки ніхто.

Відповідно, вірогідність того, що активно будуть іти уперед обидві команди, є високою. І тут перед нами відкривається перспектива атакувального футболу у виконанні обох команд з якнайкращого для вигідних планів підсумку. За такої гри є сенс очікувати не лише голів у обидві сторони, а й більш як 2 забиті м'ячі.

Відповіді на поверхні. Британці забивали щонайменше двічі у 7 із останніх 10 матчів з офіційним статусом, в угорців на аналогічній дистанції такий показник зафіксовано у 6 із 8 ігор. Разом з тим, захист обох команд сильним не назвеш: "тартанові" не залишали поле без автографа у воротах суперника в попередніх 5 офіційних іграх, тоді як угорці обов'язково пропускали в 7 поспіль зустрічах.

Ставка: Обидві заб'ють+ТБ (2,5) за 2,05 в БК Фавбет

Жорсткий підхід до справи

Незважаючи на те, що Німеччина місце у 1/8 собі вже забезпечила, команда Юліана Нагельсманна не відмовиш у бажанні довести, що саме вона є тим колективом, який на звання кращого на домашньому турнірі претендує не на словах. І тут саме час звернути увагу на вельми цікавий показник бундестім.

Справа у тім, що німецькі футболісти діють досить рішуче, жорстко, а подекуди навіть грубо. На це вказує статистика жовтих карток. Футболісти "манншафт" отримували щонайменше 2 попередження в основний час у 6 із попередніх 7 ігор на Євро. Не менш важливе й прізвище судді матчу. Італієць Даніеле Орсато — арбітр достатньо жорсткий та принциповий. У середньому за матч він витягує жовтий колір з кишені 4,1 рази. До слова, в 14 міжнародних матчах, які він обслуговував у сезоні-2023/24, він також двічі футболістів з поля видаляв, а це теж доволі значний показник.

Ставка: Жовті картки: Німеччина ІТБ (2,5) за 2,00 в БК Фавбет

Німці та швейцарці нудьгувати не дадуть

Варто очікувати на "гольовий" сценарій і в іншому матчі квартету А. Причому у виконанні так само обох команд. І от чому. Обидві команди не покидали поле без забитих м'ячів у 10 із попередніх 12-ти офіційних ігор збірної Німеччини. Разом з тим, обидва учасники забивали в основний час у 7 із попередніх 8 поєдинків Швейцарії на європейській першості.

Що в ширшому розрізі? "Манншафт" у останніх 5 іграх на першості континенту забивали щонайменше 2 голи. Разом з тим, на ЧЄ бундестім успішною за показниками оборони командою не назвеш: німці не пропустили за підсумками 90 хвилин лише раз за останні вісім зустрічей. А що швейцарці? В матчах за участі "наті" обмін голами зафіксовано у 7 із останніх 8 матчів у змаганні кращих збірних континенту.

Варто звернути увагу й на показники особистих зустрічей команд. Два попередні офіційні матчі сторін завершилися з голами у виконанні обох команд — мова про 1:1 та 3:3.

Ставка: Обидві заб'ють за 1,78 в БК Фавбет