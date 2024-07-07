Чалханоглу: Ніхто не очікував, що ми дійдемо до чвертьфіналу Євро-2024

Півзахисник італійського Інтера та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу вважає, що ніхто не очікував, що його команда дійде до чвертьфіналу Євро-2024 з футболу.

Слова футболіста передає УЄФА.

"У другому таймі ми грали надто оборонно. Ми пропустили два голи за сім хвилин, але не здалися і створили кілька моментів.

Ми повинні бути чесними, ніхто не очікував, що ми, ця молода команда, дійдемо до цієї стадії. Я дуже пишаюся своїми товаришами по команді", — сказав гравець.

Нагадаємо, турки мінімально поступилися Нідерландам в 1/4 фіналу чемпіонату Європи та завершили свої виступи на турнірі.