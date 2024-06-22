Путін х**ло: грузинські вболівальники провели марш перед грою Євро-2024

Фанати збірної Грузії з футболу провели марш напередодні матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Чехії, на якому скандували відому футбольну кричалку про президента Росії Володимира Путіну.

Про це повідомляє Tabula Media.

"Путін х**ло", — лунало на вулицях Гамбурга напередодні матчу чемпіонату Європи-2024.

🇬🇪 Georgian football fans chanting "Putin Khuylo" in the streets of Hamburg before the match pic.twitter.com/rmKZxq6g9J — Tabula Media (@Tabula_Media) June 22, 2024

Матч Грузія — Чехія розпочнеться о 16:00 за київським часом.

У першому турі на російському телебаченні показали кричалку грузинських фанатів, яка була присвячена російському диктатору. Раніше своє вітання країні-агресорці передали польські уболівальники.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною (1:2) та набрала перші очки на турнірі.