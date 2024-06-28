Мамардашвілі: Я думаю, що Кварацхелія краще за всю Іспанію

Воротар Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі вважає, що Хвіча Кварацхелія є кращим за всю Іспанію.

Його слова передає Marca.

" Мікаутадзе дуже хороший. Я думаю, що він збирається перейти до дуже великої команди. Кварацхелія, на мою думку, краще, ніж уся Іспанія.

Я не буду говорити, що ми переможемо. Нам потрібно боротися до кінця і подивитися, що вийде. Для мене Іспанія є великим фаворитом на перемогу на Євро-2024. З іншого боку, Грузія — маленька країна, але з великим серцем, і ми повинні боротися якомога сильніше, щоб побачити, що станеться. Ми вже провели хороший турнір. Тепер нам потрібно насолоджуватися, боротися і змагатися", — сказав голкіпер.

В 1/8 фіналу чемпіонату Європи грузини зіграють проти Іспанії. Поєдинок відбудеться 30 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу чемпіонату Європи Грузія сенсаційно перемогла Португалію. Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вийти у плей-оф з третього місця.