Час відповісти за боягузтво. Суперекспрес на фінал Євро-2024 з коефіцієнтом 4,64

На чемпіонаті Європи з футболу-2024 залишилося зіграти один матч. 14 липня відбудеться фінал змагання, й така непересічна подія викликає підвищений інтерес у любителів інвестицій у футбольні події.

На думку бейтингового оператора Favbet, цікавих варіантів удосталь. Представлені в цьому тексті котирування зацікавлять найбільш вибагливих любителів азарту. На вирішальний матч неділі Фавбет пропонує зазначені нижче коефіцієнти.

Англія, яка буде небезпечною

Фінальні матчі нерідко дарують не інакше як "шахові партії", у яких вирішальний хід зі своєї сторони обидва гросмейстери можуть здійснити хіба що раз за поєдинок. Відповідно, у таких обставинах чекати від учасників зустрічі підвищеної активності, як і результативності загалом, часто не доводиться.

Однак гра у Берліні бачиться іншою. І саме через одного з учасників. Важко собі уявити, що ця Іспанія може зробити ставку на сліпий прагматизм із бажанням підстерегти помилку суперника. У 4 із 6 ігор "фурії" на турнірі глядачі бачили більше 2 голів. Англія за активності суперника не відповідати при всьому бажанні щось там вичекати в Гарета Саутгейта не зможе. Нарешті, на сценарій не з мінімальною кількістю голів вказує і статистика саме з обох сторін. Щонайменше 2 м'ячі команди забивали в основний час у 9 з попередніх 11 ігор Іспанії на Євро та у 8 з попередніх 10 поєдинків Англії на першості континенту.

Ставка: ТБ (1,5) за 1,55 у БК Фавбет

Іспанія, яка собі не зрадить

Не варто бути оригінальним і щодо розвитку подій у контексті підходу "фурії" на половині поля суперника. Піренейці не стануть зраджувати собі, і спробують використати свої сильні сторони.

Статистика свідчить, що футболісти збірної Іспанії подавали з корнерів щонайменше 5 разів у основний час за підсумками 14 із попередніх 16 ігор на першості континенту. Звісно, з Англією, яка може покарати за будь-яке надто пристрасне захоплення атакою Іспанія йти вперед буде обережніше. Та це точно не означає, що бажання завершити кожну атаку ударом зменшиться, а небезпеки біля воріт "трьох левів" буде менше.

Ставка: Кутові Іспанія ІТБ (4,5) за 1,73 у БК Фавбет

Тріумфатор, який це заслужив

Ні Іспанія, ні Англія на цьому турнірі ще не поступалися. Однак до фіналу піренейці і британці дійшли за різної гри та обставин. І порівняння — точно не на користь представників острова.

Іспанія була переконливою протягом усього турніру, у плейоф показала клас не з кимось, а з Німеччиною та Францією, а ці команди перед початком змагання оцінювалися вище. І не варто забувати, що в 1/2 "фурія" грала без двох основних виконавців (до слова, Даніель Карвахаль та Робін Ле Норман на фінал доступні, і це теж важлива опція на користь піренейців.) Тут можна й варто згадати й уміння грати в фіналах. "Роха" брала гору в двох останніх фіналах на першості континенту.

Дорога, яку здолала збірна Англії, була значно важчою. І не тому, що в "левів" були складніші суперники. Навпаки — британці мали максимально сприятливу сітку, проте в іграх із Словаччиною та Швейцарією була схожа не на топову збірну та претендента на перемогу в турнірі, а поганого танцюриста.

Про що говорити, якщо у плейоф британці двічі ледве переводили сутички в додатковий час. Необхідної впевненості такий стан справ точно не додає. Так, у поєдинку з Нідерландами ми вперше побачили потенціал та міць цієї Англії. Проте чи означає це, що британці зможуть показати свої кращі якості й проти значно більш сильного суперника — такого, з яким "три лева" ще не грали? В цьому є великі сумніви.

Ставка: Іспанія — переможець турніру за 1,73 в БК Фавбет

Сумарний коефіцієнт: 1,55*1,73*1,73 = 4,64