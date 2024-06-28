Г'юлманд: Не вистачило гостроти біля воріт суперника

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд прокоментував серію нічиїх у груповому етапі Євро-2024.

Його слова передає УЄФА

"Змішані почуття. Ми дуже хотіли перемогти. Хотіли відчути почуття перемоги — найкраще почуття у футболі. Вважаю, що ми зробили все можливе, брали ініціативу, йшли в атаку. Нам не вистачило гостроти біля воріт суперника, а також удачі та можливо класу, щоб забити. Але ми дуже раді, що вийшли із групи. Турнір важкий, у нас було три дуже непрості матчі. Не можна думати, що вихід із групи на такому турнірі тобі забезпечений. Ми зіткнулися із сильною конкуренцією, і наш успіх — заслуга данського футболу. Ми маємо відсвяткувати це. Потім будемо прагнути нашої наступної мети у фантастичний суботній вечір у Дортмунді", — сказав тренер.

Нагадаємо, збірна Данії зіграла внічию із Сербією у третьому турі групового етапу Євро-2024, тим самим посівши друге місце у групі C та вийшовши у плейоф.