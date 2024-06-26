Данія зіграла внічию з Сербією та вийшла в плей-оф: огляд матчу Євро-2024

Збірна Данії зіграла внічию із Сербією у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група C, 25 червня

Данія — Сербія 0:0 (0:0)

Данія: Шмейхель, Андерсен, Крістенсен, Вестергор, Ба, Юльманн, Гейб'єрг, Меле, Еріксен, Хойлунд, Вінн (Сков Ольсен 46).

Сербія: Райкович, Павлович, Міленкович, Велькович, Живкович, Гудель (Йович 46), Ілич, Міяйлович, Лукич, Самарджич (Тадич 46), Мітрович.

Данія посіла друге місце у групі C та вийшла у плей-оф, де на неї чекає господар турніру, збірна Німеччини.

Варто зазначити, що Словенія, яка у паралельному матчі теж розписала "нульову" нічию з Англією, посіла третє місце у групі. Словенці та данці завершили груповий етап з рівною кількістю очок, паритетом у різниці м'ячів, особистій зустрічі та жовтих картах. Отже, долю другого місця вирішив рейтинг у європейській кваліфікації (9 місце проти 15-го).

Зі свого боку Сербія завершила виступ на Євро-2024, посівши останнє місце в даному квартеті.