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Мудрик потрапив у топ-10 гравців Євро-2024 за швидкістю

Микола Дендак — 23 червня, 17:45
Мудрик потрапив у топ-10 гравців Євро-2024 за швидкістю

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик потрапив у топ-10 футболістів чемпіонату Європи-2024 за швидкістю.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Українець показав швидкість 34.9 км/г і це 9-ий результат. Перше місце посів футболіст збірної Румунії Валентин Міхейле, який показав шалені 35.8 км/г.

Нагадаємо, у матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи Румунія поступилася Бельгії.

Наразі в кожної з команд групи E по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з Україною, а Румунія зустрінеться зі Словаччиною. Матчі відбудуться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

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