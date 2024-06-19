Визначився найкращий гравець матчу Португалія — Чехія
Півзахисник збірної Португалії Вітор Феррейра або ж Вітінья став найкращим гравцем матчу з Чехією в першому турі групового етапу Євро-2024.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Португалець віддав 86 точних передач з 91 за гру (95%), зробив 2 ключових паси та наніс два удари в площину воріт.
Наступний матч Португалія зіграє 22 червня проти Туреччини. В цей же день команда Чехія зустрінеться з Грузією.
Напередодні Туреччина обіграла Грузію. Найкращий гол туру на свій рахунок записав півзахисник Реала Арда Гюлер.