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Пепе став найстаршим гравцем, який зіграв у плей-оф великих турнірів

Станіслав Лисак — 2 липня, 00:23
Пепе став найстаршим гравцем, який зіграв у плей-оф великих турнірів

Захисник збірної Португалії Пепе став найстаршим гравцем в історії, який зіграв у плей-оф великих міжнародних турнірів.

Про це повідомляє Opta Jose.

Центрбек вийшов на поле в грі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії у віці 41 року та 126 днів, перевершивши досягнення воротаря збірної Англії Пітера Шилтона, який відіграв поєдинок проти Італії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024 у віці 40 років 292 дні.

Раніше Пепе став найбільш віковим гравцем, який коли-небудь грав на Євро.

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