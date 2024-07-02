Пепе став найстаршим гравцем, який зіграв у плей-оф великих турнірів

Захисник збірної Португалії Пепе став найстаршим гравцем в історії, який зіграв у плей-оф великих міжнародних турнірів.

Про це повідомляє Opta Jose.

Центрбек вийшов на поле в грі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії у віці 41 року та 126 днів, перевершивши досягнення воротаря збірної Англії Пітера Шилтона, який відіграв поєдинок проти Італії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024 у віці 40 років 292 дні.

41 - At 41 years and 126 days, Pepe 🇵🇹 becomes the oldest player to appear in a knockout stage match in major tournaments (World Cup and EURO), surpassing Peter Shilton's record in the 1990 World Cup v Italy for 3rd place (40y and 292d).



Eternal. pic.twitter.com/QPvHR23paZ — OptaJose (@OptaJose) July 1, 2024

Раніше Пепе став найбільш віковим гравцем, який коли-небудь грав на Євро.