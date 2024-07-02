Пепе став найстаршим гравцем, який зіграв у плей-оф великих турнірів
Захисник збірної Португалії Пепе став найстаршим гравцем в історії, який зіграв у плей-оф великих міжнародних турнірів.
Про це повідомляє Opta Jose.Центрбек вийшов на поле в грі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії у віці 41 року та 126 днів, перевершивши досягнення воротаря збірної Англії Пітера Шилтона, який відіграв поєдинок проти Італії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024 у віці 40 років 292 дні.
Раніше Пепе став найбільш віковим гравцем, який коли-небудь грав на Євро.