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Визначився найкращий гравець поєдинку Німеччина — Данія

Станіслав Лисак — 30 червня, 00:47
Визначився найкращий гравець поєдинку Німеччина — Данія

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Данії.

Про це повідомляє УЄФА.

Центральний оборонець зробив 4 відбирання, заблокував 4 удари, виграв 2 боротьби за м'яч та одну верхову боротьбу, а також віддав 1 ключовий пас та 9 дальніх передач, 3 з яким були точними.

Нагадаємо, що збірна Німеччини обіграла Данію та вийшла до чвертьфіналу континентальної першості, де зустрінеться з переможцем пари Іспанія — Грузія.

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