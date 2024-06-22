Визначився найкращий гравець матчу Нідерланди — Франція за версією SofaScore

Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Адрієн Рабйо отримав найвищу оцінку за матч проти Нідерландів (0:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Хавбек виконав 97% точних пасів (60/62), 4 ключових передачі, а також створив 1 гольовий момент для партнера. SofaScore оцінив виступ Рабйо в 8,2 бали.

Нагадаємо, нідерландці в першому турі обіграли Польщу з мінімальним рахунком 2:1. Франція переграла Австрію.

У наступному турі французи зіграють проти поляків, збірна Нідерландів зустрінеться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.