Визначився найкращий гравець матчу Нідерланди — Франція за версією SofaScore
Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Адрієн Рабйо отримав найвищу оцінку за матч проти Нідерландів (0:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.
Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.
Хавбек виконав 97% точних пасів (60/62), 4 ключових передачі, а також створив 1 гольовий момент для партнера. SofaScore оцінив виступ Рабйо в 8,2 бали.
Нагадаємо, нідерландці в першому турі обіграли Польщу з мінімальним рахунком 2:1. Франція переграла Австрію.
У наступному турі французи зіграють проти поляків, збірна Нідерландів зустрінеться з Австрією. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.