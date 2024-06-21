УЄФА назвала найкращого гравця матчу Польща — Австрія

Півзахисник РБ Лейпциг та збірної Австрії Крістоф Баумгартнер став найкращим гравцем матчу зі збірною Польщі (1:3) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Відповідну нагороду гравцю видала УЄФА.

Хавбек відзначився забитим голом, віддав 2 ключових передачі, а також заробив 4 штрафних удари.

Нагадаємо, поляки в першому турі зазнали поразки від Нідерландів з мінімальним рахунком 2:1.

У наступному турі польська команда зіграє проти французів, Австрія зустрінеться із Нідерландами. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.