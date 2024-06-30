Визначився найкращий гравець матчу Англія — Словаччина за версією SofaScore

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс став найкращим гравцем матчу зі Словаччиною в 1/8 фіналу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Райс за 120 хвилин на полі віддав 80 точних передач з 89 (90%), 7 вдалих дальніх пасів з 7, а також заблокував 1 удар та 6 разів виграв боротьбу за м'яч.

Зазначимо, що збірна Англії програвала до 96-ї хвилини гри, коли Джуд Беллінгем зрівняв рахунок. Перемогу "трьом левам" приніс гол Гаррі Кейна.

Нагадаємо, у чвертьфіналі підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію.