Гараслін — про матч з Україною: Ми хочемо продемонструвати кращу гру, ніж проти Бельгії
Нападник празької Спарти та збірної Словаччини Лукаш Гараслін, розповів, що команда планує показати проти України навіть кращу гру, ніж із Бельгією (1:0).
Його слова передає УЄФА.
Тренер показав нам кілька кадрів з Україною, і вони справді чудова команда. Тому, як я вже сказав, ми не повинні недооцінювати їх, і ми точно хочемо показати, на що ми здатні. Ми хочемо продемонструвати навіть кращу гру, ніж проти Бельгії, і виправити деякі помилки, які ми зробили. Я щиро вірю, що ми досягнемо успіху", — сказав Бражко.
Збірна України зіграє проти Словаччини у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.
Нагадаємо, у першому турі Євро-2024 "синьо-жовті" розгромно програли Румунії, а словаки здолали Бельгію.