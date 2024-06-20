Гараслін — про матч з Україною: Ми хочемо продемонструвати кращу гру, ніж проти Бельгії

Нападник празької Спарти та збірної Словаччини Лукаш Гараслін, розповів, що команда планує показати проти України навіть кращу гру, ніж із Бельгією (1:0).

Його слова передає УЄФА.

Тренер показав нам кілька кадрів з Україною, і вони справді чудова команда. Тому, як я вже сказав, ми не повинні недооцінювати їх, і ми точно хочемо показати, на що ми здатні. Ми хочемо продемонструвати навіть кращу гру, ніж проти Бельгії, і виправити деякі помилки, які ми зробили. Я щиро вірю, що ми досягнемо успіху", — сказав Бражко.