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Крамарич став найкращим гравцем матчу Хорватія — Албанія

Микола Дендак — 19 червня, 18:43
Крамарич став найкращим гравцем матчу Хорватія — Албанія

Футболіст збірної Хорватії Андрей Крамарич став найкращим гравцем матчу проти Албанії (2:2) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Хорват відзначився забитим м'ячем, віддав 30 точних передач з 35 за гру (86%) та зробив 5 спроб дриблінгу (4 вдалі).

Нагадаємо, у першому турі Хорватія розгромно програла Іспанії, а Албанія зазнала поразки від Італії.

Наразі команди мають по одному заліковому пункту після двох зіграних матчів. В останньому турі албанці будуть грати проти іспанців, а хорвати зустрінуться з італійцями. Ці матчі відбудуться 24 червня, стартові свистки пролунають одночасно — о 22:00 за київським часом.

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