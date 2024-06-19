Нападник збірної Хорватії: Не думав, що відсвяткуємо мій день народження так невдало

Нападник збірної Хорватії Андрей Крамарич розчарований тим, що не зміг відсвяткувати свій день народження перемогою над Албанією в 2 турі Євро-2024.

Його слова після матчу, який завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2, наводить офіційний сайт УЄФА.

"Не думав, що ми відсвяткуємо мій день народження так невдало. Було б набагато приємніше, якби ми заробили три очки, і так все було до останніх секунд. Це футбол — іноді на останніх секундах забиваєш, а іноді пропускаєш", — сказав Крамарич.

Нагадаємо, в першому турі хорвати були розгромлені Іспанією. Задля виходу з групи команді Златко Далича потрібно перемагати Італію. Матч відбудеться в понеділок, 24 червня.