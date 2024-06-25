Мбаппе повернувся: визначилися стартові склади матчу Франція — Польща

Збірні Франції та Польщі оголосили свої стартові склади на матч 3 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Франція: Маньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Чуамені, Канте, Рабйо, Дембеле, Барколя, Мбаппе

Польща: Скорупскій, Беднарек, Давідович, Ківйор, Франковський, Модер, Зелінський, Залевський, Урбанський, Шиманський, Левандовський

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, що Мбаппе у першому матчі на Євро зламав ніс і буде виступати у захисній масці.

Зазначимо, що збірні Франції та Нідерландів наразі лідирують у групі D з чотирма очками. Польща стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024 після поразки від Австрії.

У паралельній зустрічі нідерландці зустрінуться з австрійцями, матч також відбудеться о 19:00.